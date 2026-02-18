Ministarstvo i inspekcija jačaju saradnju, fokus na nadzoru i sigurnosti hrane

Arnela Šiljković - Bojić

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić razgovarao je s direktoricom Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivanom Prvulović o jačanju saradnje i unapređenju propisa u oblastima koje obuhvataju poljoprivredu, vode, šumarstvo, veterinarstvo, fitosanitarnu zaštitu i sigurnost hrane.

Tokom sastanka poseban akcenat stavljen je na izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja, donošenje nedostajućih provedbenih akata te efikasniju koordinaciju između Ministarstva i inspekcijskih organa. Razmatrani su i modeli kako da se primjena propisa u praksi dodatno unaprijedi, posebno u segmentima upravljanja vodnim resursima, zaštite poljoprivrednog zemljišta i kontrole u stočarstvu.

Sagovornici su otvorili i pitanje snažnijeg povezivanja veterinarskog i fitosanitarnog nadzora, kao i šire primjene digitalnih alata koji bi pojednostavili obradu poticaja i pristup službenim registrima potrebnim za kvalitetniji inspekcijski rad na terenu.

Ministar Hrnjić je istakao da je cilj uspostaviti jasan i primjenjiv regulatorni okvir prilagođen stvarnim potrebama sektora, uz brže donošenje podzakonskih akata i efikasniji nadzor u oblastima važnim za zaštitu potrošača, prirodnih resursa i domaće proizvodnje.

Direktorica Prvulović naglasila je da rezultati inspekcijskog nadzora zavise od stabilne institucionalne podrške i stalne međuresorne saradnje, te da je ovakav vid koordinacije važan za rješavanje otvorenih pitanja i jačanje kapaciteta inspekcija.

Na sastanku je dogovoreno i održavanje redovnih sektorskih koordinacija kako bi se problemi iz prakse brže prepoznavali i rješavali kroz zakonske i podzakonske mjere. Iz resornog ministarstva poručeno je da je zajednički cilj efikasniji sistem nadzora i viši nivo zaštite javnog interesa u Federaciji BiH.

pročitajte i ovo

BiH

Uskoro usvajanje Programa novčanih podrški i pratećih pravilnika u FBiH

BiH

Poljoprivrednici FBiH traže hitne mjere zbog krize u otkupu mlijeka, najavljuju...

Magazin

Šta zimi nikako ne raditi u vrtu: 8 grešaka koje najviše...

Vijesti

Osigurano 7,7 miliona KM za podršku 170 poljoprivrednika

Tuzla i TK

Općina Banovići isplatila 36.000 KM podrške poljoprivrednicima pogođenim sušom

Vijesti

Federalni inspektori otkrili nepravilnosti kod 96% trgovaca tokom Crnog petka

Tuzla i TK

Tuzla: Program “Slovo o jeziku” u povodu Međunarodnog dana maternjeg jezika

Magazin

Stari most u Mostaru proglašen najatraktivnijim mostom na svijetu prema izboru Time Outa

Tuzla i TK

Gradsko vijeće Tuzla razmatra povećanje participacije u vrtićima JU „Naše dijete“

Tuzla i TK

Poznati iznosi komunalne takse za kladionice, koncerte i muziku uživo u Tuzli

BiH

Plate u Federaciji BiH nastavile rasti, decembarski prosjek 1.664 KM

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]