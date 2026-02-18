Ministarstvo i inspekcija jačaju saradnju, fokus na nadzoru i sigurnosti hrane

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić razgovarao je s direktoricom Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivanom Prvulović o jačanju saradnje i unapređenju propisa u oblastima koje obuhvataju poljoprivredu, vode, šumarstvo, veterinarstvo, fitosanitarnu zaštitu i sigurnost hrane.

Tokom sastanka poseban akcenat stavljen je na izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja, donošenje nedostajućih provedbenih akata te efikasniju koordinaciju između Ministarstva i inspekcijskih organa. Razmatrani su i modeli kako da se primjena propisa u praksi dodatno unaprijedi, posebno u segmentima upravljanja vodnim resursima, zaštite poljoprivrednog zemljišta i kontrole u stočarstvu.

Sagovornici su otvorili i pitanje snažnijeg povezivanja veterinarskog i fitosanitarnog nadzora, kao i šire primjene digitalnih alata koji bi pojednostavili obradu poticaja i pristup službenim registrima potrebnim za kvalitetniji inspekcijski rad na terenu.

Ministar Hrnjić je istakao da je cilj uspostaviti jasan i primjenjiv regulatorni okvir prilagođen stvarnim potrebama sektora, uz brže donošenje podzakonskih akata i efikasniji nadzor u oblastima važnim za zaštitu potrošača, prirodnih resursa i domaće proizvodnje.

Direktorica Prvulović naglasila je da rezultati inspekcijskog nadzora zavise od stabilne institucionalne podrške i stalne međuresorne saradnje, te da je ovakav vid koordinacije važan za rješavanje otvorenih pitanja i jačanje kapaciteta inspekcija.

Na sastanku je dogovoreno i održavanje redovnih sektorskih koordinacija kako bi se problemi iz prakse brže prepoznavali i rješavali kroz zakonske i podzakonske mjere. Iz resornog ministarstva poručeno je da je zajednički cilj efikasniji sistem nadzora i viši nivo zaštite javnog interesa u Federaciji BiH.