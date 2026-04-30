Na snagu stupio Program novčanih podrški u poljoprivredi u FBiH

Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Federaciji BiH za 2026. godinu stupio je na snagu nakon objave u Službenim novinama FBiH.

Za sektor poljoprivrede ove godine osigurano je ukupno 190 miliona KM. Od tog iznosa, 25 miliona KM planirano je za biljnu proizvodnju, 116,55 miliona KM za animalnu proizvodnju, dok je 47,3 miliona KM namijenjeno za strukturne mjere.

U okviru strukturnih mjera, 41,68 miliona KM predviđeno je za mjere ruralnog razvoja, a 5,62 miliona KM za model ostalih vrsta podrški.

Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva saopćeno je da su, s ciljem aktiviranja zemljišnih površina, uvedene maksimalne poticane površine po kulturama, uključujući stočna žita, krmno bilje, uljarice, grožđe i masline, kao i proizvodnju deklarisanog sjemena.

U animalnoj proizvodnji povećani su iznosi podrške za više sektora. Podrška za svježe kravlje mlijeko povećana je za pravna lica sa 0,42 na 0,44 KM po litru, a za porodična poljoprivredna gazdinstva sa 0,40 na 0,42 KM po litru. Povećane su i podrške za svježe ovčje i kozje mlijeko za PPG-ove, sa 0,60 na 0,70 KM po litru.

Povećan je i poticaj za tov svinja za pravna lica, sa 100 na 120 KM po grlu, podrška za uzgoj brojlera sa 0,25 na 0,30 KM po kljunu, dok je u ribarskoj proizvodnji podrška za morsku ribu povećana sa 2 na 3 KM po kilogramu.

Mjere ruralnog razvoja usmjerene su na povećanje konkurentnosti, zaštitu ruralnog okoliša i širenje ruralnih aktivnosti. Za investicije u poljoprivredne mašine, opremu, izgradnju i opremanje objekata u biljnoj i stočarskoj proizvodnji i ribarstvu predviđena je podrška do 40 posto prihvatljivih troškova.

Za nabavku rasplodne stoke podrška iznosi do 30 posto, a za podizanje višegodišnjih zasada do 50 posto. Dodatnih 10 posto podrške mogu ostvariti mladi poljoprivrednici, žene nositeljice gazdinstava, poljoprivrednici s troje i više djece, kao i gazdinstva iznad 600 metara nadmorske visine.

Program novčanih podrški u poljoprivredi predviđa i podršku investicijama u izrazito siromašnim područjima s nerazvijenom poljoprivredom do 75 posto prihvatljivih troškova, dok se pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika sufinansira do 100 posto, uz maksimalan iznos podrške do 50.000 KM.

Uvedene su i nove mjere, među kojima su sufinansiranje prerade sirovog mlijeka u mlijeko u prahu i sir, kao i sufinansiranje vanredne zadružne revizije.