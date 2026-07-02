Vlada RS predložila kaznu zatvora za isticanje zastave s ljiljanima

Zastava s ljiljanima ponovo je u fokusu javnosti nakon što je Vlada Republike Srpske usvojila Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika RS, kojim se uvode nova krivična djela i propisuju kazne za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Prijedlog zakona usvojen je na 17. redovnoj sjednici Vlade RS u Banjoj Luci, a njime se, između ostalog, predviđa kazna zatvora do tri godine za osobu koja javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave ili parole kojima se, kako je navedeno, promoviše ili veliča Armija Republike BiH.

Ukoliko bi zbog tog krivičnog djela došlo do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih težih posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, predviđena kazna bila bi od dvije do pet godina zatvora.

Iz Vlade RS saopćeno je da se dopunama Krivičnog zakonika uvode dva nova krivična djela. Osim javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola Armije Republike BiH, prijedlogom je obuhvaćeno i javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske.

Za javno promovisanje, veličanje, širenje, podržavanje ili podsticanje pozitivnog vrednovanja ustaštva ili ustaške ideologije NDH također je predviđena kazna zatvora do tri godine. Ista kazna propisana je i za javno isticanje, prikazivanje, nošenje, proizvodnju, umnožavanje ili stavljanje u promet simbola, oznaka, zastava, pozdrava i parola kojima se promoviše ili veliča ustaštvo.

Policija RS-a već godinama kažnjava pojedine građane zbog isticanja zastave s ljiljanima, tvrdeći da je riječ o ratnoj zastavi. Međutim, sudovi u Republici Srpskoj ranije su u pojedinim slučajevima zauzimali stav da nošenje i pokazivanje zastave Republike Bosne i Hercegovine ne predstavlja krivično djelo ni govor mržnje, navodeći da je riječ o zastavi pod kojom je međunarodno priznata Republika Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije 22. maja 1992. godine.

Da bi predložene dopune stupile na snagu, Prijedlog zakona mora usvojiti Narodna skupština Republike Srpske.