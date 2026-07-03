SDP BiH: Bosna i Hercegovina je u UN primljena pod zastavom sa ljiljanima

Zastava sa ljiljanima pod kojom je Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije ne može biti zabranjena političkim odlukama, poručili su iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, reagujući na odluku Vlade Republike Srpske o prijedlogu zakona kojim se pokušava kriminalizirati javno isticanje simbola i zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Iz SDP-a BiH smatraju da je riječ o novom predizbornom potezu SNSD-a, kojim se, kako navode, pažnja javnosti pokušava skrenuti sa stvarnih životnih problema građana.

Zastava sa ljiljanima dio je historije Bosne i Hercegovine

U saopštenju SDP-a BiH navodi se da se historijske činjenice ne mogu mijenjati političkim odlukama. Podsjećaju da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata pod zastavom sa ljiljanima, te da je upravo ta zastava 22. maja 1992. godine podignuta ispred sjedišta Ujedinjenih nacija prilikom prijema Bosne i Hercegovine u članstvo ove međunarodne organizacije.

Iz ove stranke ističu da to nije bila ratna, nego zvanična zastava međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine.

“Armija Republike Bosne i Hercegovine bila je legalna i legitimna oružana sila međunarodno priznate države i svaki pokušaj kriminalizacije njenih simbola predstavlja pokušaj prekrajanja historijskih činjenica i delegitimizacije državnosti Bosne i Hercegovine”, navode iz SDP-a BiH.

Poručuju da će SDP BiH osporiti doneseni zakon putem svojih zvaničnika, uz očekivanje da će njegove odredbe biti stavljene van snage. Kao jedan od razloga navode i činjenicu da je Armija RBiH sastavna komponenta Oružanih snaga BiH, te da pripadnici Oružanih snaga BiH zakonito nose obilježja Armije RBiH na rukavima.

Iz SDP-a BiH dodaju da stvarni problemi građana nisu pitanja zastava i simbola, nego ekonomski razvoj, životni standard, odlazak mladih, plate, penzije i nova radna mjesta. Smatraju da vlast u RS-u, u nedostatku konkretnih rezultata, otvara nove političke sukobe i podjele.

U saopštenju se navodi i da je podrška građana širom Bosne i Hercegovine fudbalskoj reprezentaciji pokazala drugačiju sliku zemlje, zasnovanu na zajedništvu i odnosu prema državnim simbolima.

SDP BiH pozvao je građane da ne nasjedaju na pokušaje radikalizacije i podizanja tenzija, nego da od svih nivoa vlasti traže odgovornost, konkretne rezultate i politike koje će poboljšati kvalitet života ljudi u Bosni i Hercegovini.