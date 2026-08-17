Tuzla ažurira plan energijske efikasnosti, građane očekuje telefonska anketa

Grad Tuzla započeo je ažuriranje Akcionog plana energijske efikasnosti i prilagođavanja klimatskim promjenama do 2030. godine, kako bi dokument bio usklađen s trenutnim stanjem i potrebama na području grada.

U okviru ovog procesa, tokom narednih 30 dana među domaćinstvima u Tuzli bit će provedena anonimna telefonska anketa.

Građani će odgovarati na pitanja o dosadašnjoj primjeni mjera energijske efikasnosti, poput zamjene stolarije, utopljavanja stambenih objekata, korištenja štedljivijih uređaja i obnovljivih izvora energije.

Prikupljeni podaci trebali bi poslužiti kao osnova za kvalitetnije planiranje budućih mjera kojima će se nastojati smanjiti potrošnja energije, unaprijediti zaštita okoliša i poboljšati kvalitet života stanovnika Tuzle.

Iz Grada Tuzle pozvali su građane da se odazovu anketi i svojim odgovorima doprinesu kreiranju realnijeg i efikasnijeg plana energijske efikasnosti do 2030. godine.