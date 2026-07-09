NSRS usvojila dopune Krivičnog zakonika RS: Zatvorske kazne za isticanje simbola ARBiH

Ali Huremović
NSRS usvojila dopune Krivičnog zakonika RS: Zatvorske kazne za isticanje simbola ARBiH

NSRS usvojila je dopune Krivičnog zakonika RS kojima se, između ostalog, uvode zatvorske kazne do tri godine za javno isticanje, prikazivanje, nošenje ili promovisanje simbola, zastava, oznaka, pozdrava i parola kojima se veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine.

Dopune su usvojene po hitnom postupku na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, a poslanici iz reda bošnjačkog naroda najavili su pokretanje inicijative za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Kako tvrde, usvojene izmjene su u suprotnosti s Ustavom BiH.

Izmjenama Krivičnog zakonika RS propisane su i kazne za javno promovisanje ili veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske, kao i za isticanje simbola i obilježja kojima se promoviše ta ideologija. Za takva djela predviđena je kazna zatvora do tri godine, dok su u slučajevima kada izazovu nerede, nasilje ili druge teške posljedice predviđene kazne od dvije do pet godina zatvora.

Na istoj sjednici usvojen je i Zakon o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, kojim se zabranjuje postavljanje simbola i natpisa koji promovišu ustašku, nacističku i fašističku ideologiju na grobljima i spomen-obilježjima.

Narodna skupština RS usvojila je i set zakona kojima se od 1. augusta povećavaju plate budžetskim korisnicima za pet posto, uključujući zaposlene u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, javnim službama, organima uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova i pravosuđu.

Po hitnom postupku usvojene su i izmjene Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kojima se uvode nova odlikovanja koja donose pravo na novčanu naknadu, kao i mogućnost ostvarivanja statusa za novu kategoriju boraca s prebivalištem u Brčko distriktu BiH.

Zasjedanje posebne sjednice NSRS bit će nastavljeno 14. jula, kada bi poslanici trebali razmatrati preostale tačke dnevnog reda.