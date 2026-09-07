OHR: Budućnost BiH ne može se graditi na veličanju ratnih zločinaca

Arnela Šiljković - Bojić
Zgrada OHR-a u Sarajevu
Zgrada OHR-a u Sarajevu (Foto: FENA)

Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini poručio je da se budućnost zemlje ne može graditi na veličanju osoba odgovornih za najteže ratne zločine, naglašavajući važnost poštovanja žrtava i sudski utvrđenih činjenica.

Iz OHR-a su naveli da mir, prosperitet i međusobno razumijevanje mogu biti zasnovani samo na poštovanju dostojanstva svake žrtve i prihvatanju činjenica koje su utvrdili domaći i međunarodni sudovi.

U saopćenju se podsjeća da je Ratko Mladić bio pravosnažno osuđeni ratni zločinac koji je preminuo tokom izdržavanja kazne doživotnog zatvora.

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti, a presuda je potvrđena i u žalbenom postupku.

OHR je upozorio da veličanje osuđenih ratnih zločinaca, kao i negiranje genocida i drugih ratnih zločina, produbljuju podjele u društvu, dodatno povređuju žrtve i njihove porodice te otežavaju proces pomirenja.

Iz Ureda visokog predstavnika izrazili su solidarnost sa svim žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama.

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