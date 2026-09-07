Ratni zločinac Ratko Mladić sahranjen u Beogradu uz vojne počasti

Pravosnažno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu uz vojne počasti.

Opelo je služio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije uz više vladika SPC-a, nakon čega je pogrebna povorka krenula prema Topčiderskom groblju. Sahrana je održana uz obraćanja i počasnu paljbu.

Ispred crkve Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac okupilo se više hiljada ljudi.

Među prisutnima su bili pojedini ministri iz Srbije, Milorad Dodik, članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, kao i drugi predstavnici vlasti i opozicije.

Komemoracija Mladiću prethodno je održana u Domu Vojske Srbije u Beogradu.

Ratko Mladić umro je 27. augusta u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gdje je izdržavao doživotnu kaznu zatvora.

Pravosnažno je osuđen u junu 2021. godine za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata, terorisanje stanovništva Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Njegova smrt i način na koji je obilježena u Srbiji izazvali su brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i međunarodnoj javnosti.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji, navodeći da glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca nije spojiva s evropskim vrijednostima i procesom suočavanja s prošlošću.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove predao je 3. septembra Mladićeve posmrtne ostatke njegovim najbližim srodnicima na aerodromu Rotterdam – Haag.