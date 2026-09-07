Lukavac Cement otvorio vrata građanima: Porodični dan okupio veliki broj posjetilaca

Jasmina Ibrahimović

Lukavac Cement je u subotu, 5. septembra, 16. put organizovao tradicionalni „Dan otvorenih vrata“, koji je i ove godine okupio veliki broj građana, djece i porodica iz Lukavca i okoline.

Kapije fabrike bile su otvorene za posjetioce, a pripremljen je bogat zabavni i edukativni program prilagođen svim generacijama.

Najmlađi su uživali u kreativnim radionicama, igrokazima, animacijama i sportskim aktivnostima, dok su zelene površine fabrike ponovo pretvorene u prostor za druženje i porodičnu zabavu.

Direktor prodaje i marketinga Lukavac Cementa Nihad Begić istakao je da je ovaj događaj mnogo više od tradicije.

„Ova lijepa porodična priča je prilika za susret s našim komšijama i prijateljima u opuštenoj i veseloj atmosferi. Zahvaljujemo svima koji su se družili s nama i pomogli nam da još jednom pošaljemo najljepšu sliku iz Lukavca“, poručio je Begić.

Iz kompanije navode da Dan otvorenih vrata predstavlja i priliku za jačanje odnosa sa lokalnom zajednicom te najavljuju nastavak ove tradicije i naredne godine.

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