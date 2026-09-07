Tužilaštvo TK pred izbore upozorava: Kupovinu glasova, prijetnje i ucjene odmah prijavite

Jasmina Ibrahimović
Pranjić, tužilaštvo
Foto: Zgrada Kantonalnog tužilaštva TK i Kantonalnog suda Tuzla

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska uoči izbora.

Iz Tužilaštva podsjećaju da svaki građanin ima pravo slobodno i bez pritisaka odlučiti kome će dati svoj glas te da nuđenje novca, zaposlenja, usluga ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas nije dio demokratskog izbornog procesa.

Građanima koji dožive ili primijete izbornu nepravilnost savjetuje se da sačuvaju poruke, e-mailove, fotografije, snimke i drugu dokumentaciju koja može poslužiti kao dokaz, kao i da zabilježe ko je, kada i gdje nudio određenu korist ili vršio pritisak.

Sumnje na nezakonito postupanje Kantonalnom tužilaštvu TK moguće je prijaviti lično u pisarnici, poštom ili putem e-maila [email protected].

Iz Tužilaštva naglašavaju da građani ne moraju biti sigurni da je počinjeno krivično djelo kako bi prijavili sumnju, već je važno da nadležni organi dobiju informaciju i mogućnost da provjere navode.

„Slobodan glas je pravo svakog građanina. Ne dozvolimo da novac, obećanja, usluge, prijetnje ili pritisci utiču na izbornu volju građana“, poručili su.

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