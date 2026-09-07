Simbol Sarajeva od LEGO kockica: Emrahu treba podrška da ostvari veliki cilj

Mladi Emrah Bušatlić, učenik prvog razreda Gimnazije Bugojno, dizajnirao je autentični model sarajevskog Sebilja od LEGO kockica, a njegov projekat prihvaćen je za objavu na globalnoj platformi LEGO Ideas.

Riječ je o prilici da jedan od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva i Bosne i Hercegovine dobije šansu da jednog dana postane zvanični LEGO set.

Projekat je već u prvim satima prikupio više od 50 glasova podrške i brojne komentare ljubitelja LEGO kockica iz različitih dijelova svijeta.

Kako bi projekat dosegao prag potreban za dalju fazu razmatranja na platformi LEGO Ideas, Emrahu je potrebno 10.000 glasova podrške.

Glasanje je besplatno i traje svega nekoliko minuta. Potrebno je otvoriti stranicu projekta, kliknuti na dugme „SUPPORT“, a zatim se prijaviti na postojeći ili napraviti besplatan LEGO nalog.

Podržite Emrahov LEGO Sebilj i glasajte za projekat

Emrahova ideja tako je dobila priliku da simbol Sarajeva predstavi publici širom svijeta, a sada mu je potrebna podrška građana Bugojna, Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine.