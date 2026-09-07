TXTV obustavio distribuciju programa za vrijeme emitovanja televizijskog sadržaja posvećenog sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Iz ove kompanije obavijestili su korisnike da je riječ o privremenoj mjeri koja se primjenjuje isključivo u periodu emitovanja sadržaja posvećenog sahrani Ratka Mladića.

Kako je navedeno u obavještenju, distribucija televizijskih programa obustavljena je u okviru obaveza koje TXTV ima prema važećim propisima Bosne i Hercegovine.

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TXTV obustavio distribuciju programa zbog sadržaja o Ratku Mladiću

Iz TXTV-a navode da su se na ovaj korak odlučili imajući u vidu zakonske odredbe koje se odnose na zabranu veličanja osoba pravosnažno osuđenih za ratne zločine.

„Ova mjera primjenjuje se isključivo tokom trajanja navedenog sadržaja, u okviru obaveza TXTV-a koje proizlaze iz važećih propisa Bosne i Hercegovine, uključujući zabranu veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca“, navedeno je u obavještenju kompanije.

TXTV obustavio distribuciju programa, prema navodima kompanije, samo tokom trajanja spornog sadržaja, što znači da se mjera ne odnosi na trajno isključivanje televizijskih kanala iz ponude.

Ratko Mladić pravosnažno je osuđen na kaznu doživotnog zatvora pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju zbog ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Odluka TXTV-a tako je obrazložena obavezom postupanja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i propisima kojima je zabranjeno javno odobravanje, negiranje, opravdavanje ili veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.

Kompanija nije navela da se mjera odnosi na druge programske sadržaje, već isključivo na period emitovanja sadržaja posvećenog sahrani Ratka Mladića.

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