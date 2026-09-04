Oštra osuda iz Vijeća Evrope zbog veličanja Ratka Mladića

Arnela Šiljković - Bojić

Komesar za ljudska prava Vijeća Evrope Michael O'Flaherty osudio je javno veličanje Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid i druge ratne zločine, uključujući zločine protiv čovječnosti.

O'Flaherty je reagovao nakon što su, poslije Mladićeve smrti, u dijelu javnosti u Republici Srpskoj i Srbiji uslijedile poruke kojima se veliča njegov lik i djelo.

„Gnušam se javnog veličanja Ratka Mladića, preminulog ratnog zločinca osuđenog za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti, uključujući izjave zvaničnika u bosanskohercegovačkom entitetu RS i u Srbiji“, poručio je O'Flaherty.

On je podsjetio da takvo veličanje predstavlja krivično djelo prema zakonima Bosne i Hercegovine te da nije govor zaštićen Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Komesar Vijeća Evrope pozvao je sve nadležne vlasti da se suprotstave veličanju pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, ispune zakonske obaveze, osiguraju odgovornost, zaštite prava žrtava i podrže pravdu.

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