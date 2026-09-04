Ko je dobio najviše od 30 miliona KM za sport: Mostaru 4,6 miliona, evo gdje ide ostatak

Nedžida Sprečaković
Ko je dobio najviše od 30 miliona KM za sport: Mostaru 4,6 miliona, evo gdje ide ostatak
Ko je dobio najviše od 30 miliona KM za sport: Mostaru 4,6 miliona, evo gdje ide ostatak

Vlada Federacije BiH rasporedila je 30 miliona KM za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, a sredstva će biti podijeljena za ukupno 80 projekata širom Federacije. Najviše novca, kada se saberu odobrena sredstva po projektima, ide Gradu Mostaru – ukupno 4,6 miliona KM.

Mostaru je 1,6 miliona KM odobreno za izgradnju kulturno-sportskog centra, 1,5 miliona KM za izgradnju i uređenje sadržaja stadiona „Rođeni“, te još 1,5 miliona KM za rekonstrukciju istočne tribine stadiona HŠK Zrinjski.

Najveći pojedinačni iznos na listi ipak iznosi 1,8 miliona KM, koliko je Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo odobreno za treću fazu rekonstrukcije i modernizacije sportskih terena u Trening centru Sarajevo u Butmiru. Općina Novo Sarajevo dobila je 1,4 miliona KM za izgradnju južne tribine stadiona Grbavica, a dodatnih 500.000 KM za nadstrešnicu iznad južne tribine.

Među većim izdvajanjima je i 1,2 miliona KM Gradu Tuzla za uređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralu M-4. Bugojno dobija 800.000 KM za stadion Hendek, dok su po 700.000 KM dobili Travnik za nastavak izgradnje bazena, Stari Grad Sarajevo za sportsku dvoranu na Bistriku te Ljubuški za rekonstrukciju gradske sportske dvorane.

Preostala sredstva raspoređena su gradovima, općinama i kantonima širom FBiH za stadione, sportske dvorane, bazene, igrališta, atletske staze i druge sportsko-rekreativne sadržaje. Korisnici su dužni otvoriti posebne račune za doznačena sredstva, a konačne izvještaje o njihovom utrošku dostaviti najkasnije do 30. juna 2027. godine.

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