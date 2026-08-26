Objavljeni konkursi za najviša priznanja BiH u oblasti nauke i sporta

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je 26. augusta 2026. godine, javne konkurse za dodjelu najviših priznanja BiH za izuzetna ostvarenja u oblasti nauke i sporta.

Objavljen je Javni konkurs za dodjelu Nagrade u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu za 2026. godinu, kojim se pruža mogućnost kandidovanja naučnika i naučnih istraživača za izuzetne rezultate i međunarodnu afirmaciju naučnog rada.

Istovremeno je objavljen i Javni konkurs za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine, namijenjen kandidatima koji su ostvarili izuzetne rezultate i dali značajan doprinos razvoju i afirmaciji sporta i Bosne i Hercegovine.

Tekstovi konkursa, kriteriji, uslovi za kandidovanje i potrebna dokumentacija dostupni su na web-stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u rubrici Konkursi.