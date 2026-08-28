Vlada FBiH rasporedila 30 miliona KM za sportsku infrastrukturu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspodjeli 30 miliona KM za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture u Federaciji BiH.

Odluka je donesena na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, a sredstva su osigurana Budžetom Federacije BiH za 2026. godinu.

Novac će biti dodijeljen korisnicima koji su se prijavili na javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata sportske infrastrukture od značaja za kantone, gradove i općine u Federaciji BiH.

Izabrani korisnici dužni su u roku od 15 dana od donošenja odluke otvoriti poseban transakcijski račun na koji će biti uplaćena odobrena sredstva, te o tome obavijestiti Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Konačne izvještaje o utrošku novca korisnici će morati dostaviti najkasnije do 30. juna 2027. godine.

Federalno ministarstvo kulture i sporta sa korisnicima će zaključiti pojedinačne ugovore kojima će biti definisana prava, obaveze i način korištenja sredstava namijenjenih za sportsku infrastrukturu.

Odluka će stupiti na snagu dan nakon objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.