Bh. reprezentativac Ratka Mladića nazvao „herojem“

Bosanskohercegovački sportista Aleksa Vuković, reprezentativac Bosne i Hercegovine u biatlonu i skijaškom trčanju, izazvao je oštre reakcije nakon što je na društvenim mrežama Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, nazvao „herojem“.

Vuković je na Instagramu objavio fotografiju nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, uz samo jednu riječ:

– Heroj.

Objava je uslijedila nakon što je Mladić 27. augusta preminuo u Haagu, gdje je služio doživotnu kaznu zatvora. Njegovu smrt potvrdili su zvaničnici Ujedinjenih nacija.

Posebnu težinu Vukovićevoj objavi daje činjenica da je riječ o sportisti koji na međunarodnim takmičenjima predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Olimpijski komitet BiH Vukovića vodi među bh. sportistima u biatlonu, dok ga Međunarodna skijaška federacija vodi kao aktivnog takmičara iz Bosne i Hercegovine u skijaškom trčanju.

Ratko Mladić osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida na području Srebrenice 1995. godine, kao i zbog progona, istrebljenja, ubistava, deportacija, prisilnog premještanja, terorisanja civilnog stanovništva Sarajeva, nezakonitih napada na civile i uzimanja pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce.

Haški tribunal utvrdio je i njegovo učešće u udruženim zločinačkim poduhvatima, među kojima su bili trajno uklanjanje Bošnjaka i Hrvata s teritorija na koje su vlasti bosanskih Srba polagale pravo, širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva te eliminacija Bošnjaka u Srebrenici.

U genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine ubijeno je više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Mladićeve snage bile su odgovorne i za višegodišnju kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja Sarajeva.

Zbog svega toga, nazivanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca „herojem“ izazvalo je pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da takvu poruku objavljuje sportista koji nastupa pod zastavom Bosne i Hercegovine.

Vuković je tokom karijere nastupao za BiH u biatlonu, uključujući Zimske olimpijske igre mladih 2020. godine, a takmičio se i u skijaškom trčanju. U sezoni 2025/2026. zauzeo je treće mjesto u ukupnom poretku seniora u skijaškom trčanju u okviru domaćih takmičenja.

Njegova objava ponovo je otvorila pitanje odgovornosti sportista koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u javnom prostoru, posebno kada je riječ o odnosu prema pravosnažno utvrđenim ratnim zločinima, genocidu i njihovim žrtvama.