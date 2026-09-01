Ministar Lakić najavio tri mjere za 1.100 radnika Željezare Zenica

Nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH, resorni ministar oglasio se povodom sudbine oko 1.100 radnika Željezare Zenica koji su ostali bez posla, navodeći da su socijalni partneri podržali tri mjere za njihovo zbrinjavanje.

Kako je saopćio, dogovoreno je aktivno posredovanje pri zapošljavanju radnika, subvencioniranje poslodavaca koji zaposle bivše radnike Željezare, te osiguravanje materijalne pomoći i programa prekvalifikacije i dokvalifikacije za one koji ne uspiju odmah pronaći novi posao.

Ministarstvo bi sada trebalo hitno pripremiti detaljan program zbrinjavanja radnika i dostaviti ga na usvajanje, kako bi predložene mjere i sredstva što prije postali dostupni.

Ministar je ocijenio da je stečaj Željezare posljedica ranijih privatizacijskih procesa i loših odluka iz prethodnog perioda, poručivši da aktuelna Vlada FBiH želi preuzeti odgovornost za pronalazak rješenja.

Naglasio je i da će Vlada FBiH, zajedno sa sindikatima i poslodavcima, nastaviti raditi na zaštiti egzistencije radnika i njihovih porodica.