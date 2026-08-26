Lakić zatražio ostavke rukovodstva Termoelektrane Tuzla

Termoelektrana Tuzla našla se u fokusu sastanka koji je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao s rukovodstvom Elektroprivrede BiH i ove termoelektrane nakon problema u radu i povećane emisije čvrstih čestica.

Na sastanku su, osim direktora, bili prisutni i rukovodioci tehničkih sektora, a od rukovodstva Termoelektrane Tuzla i odgovornih u tehničkim cjelinama zatraženo je da preuzmu odgovornost i podnesu ostavke.

Od Elektroprivrede BiH zatražena je i potpuna analiza uzroka svih događaja koji su, kako je navedeno, povezani s lošim upravljanjem sistemom, kao i prijedlog konkretnih mjera koje bi trebale spriječiti ponavljanje sličnih problema.

Ministar Lakić nakon sastanka poručio je da su mogući i kadrovski rezovi te da funkcije ne mogu biti važnije od zdravlja stanovništva i sigurnosti energetskog sistema.

„Spremni smo poduzeti sve potrebno, uključujući i kadrovske rezove. Ničija funkcija ne može biti važnija od zdravlja ljudi i sigurnosti energetskog sistema“, kazao je Lakić.

Naglasio je da je cilj zaštita zdravlja građana Tuzle, Lukavca, Živinica i drugih okolnih mjesta, ali i radnika Termoelektrane Tuzla, uz osiguravanje sigurnog rada kompletnog postrojenja.

Do reakcije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dolazi nakon problema na Bloku 4, gdje je prethodnih dana zabilježeno povećanje emisije čvrstih čestica.