Iran tvrdi da je postignut dogovor s Omanom o Hormuškom moreuzu

Adin Jusufović
Hormuški zaljev, iran

Iran i Oman postigli su dogovor o udjelu dvije zemlje u vodama Hormuškog moreuza i prihodima povezanim s ovom strateški važnom morskom rutom, tvrdi glasnogovornik iranske Revolucionarne garde, a prenosi iranska agencija Tasnim.

Prema njegovim riječima, pregovori Teherana i Muskata trajali su približno mjesec dana i završeni su rezultatima prihvatljivim za obje strane. Ipak, nisu objavljeni detalji o tome na koje se tačno prihode sporazum odnosi niti kako bi oni bili raspoređeni.

Iranska strana tvrdi i da su Sjedinjene Američke Države ometale pregovore, zbog čega je njihovo okončanje bilo odgođeno.

Iran i Oman prethodno su objavili zajednički okvir koji predviđa uspostavljanje privremenog navigacijskog koridora kroz Hormuški moreuz, zajedničko uklanjanje mina te nastavak tehničkih razgovora o trajnoj plovidbenoj ruti i budućem upravljanju moreuzom.

Omanske vlasti zasad nisu javno potvrdile tvrdnju iranske Revolucionarne garde o konačnom dogovoru o podjeli prihoda i udjela u vodama Hormuškog moreuza.

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