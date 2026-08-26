Tuzlanska biciklijada u nedjelju: Izmjene saobraćaja u više ulica

Tuzlanska biciklijada bit će održana u nedjelju, 30. augusta, zbog čega će na više saobraćajnica u Tuzli dolaziti do povremenih obustava saobraćaja, saopćeno je iz Policijske uprave Tuzla.

Četrnaesta Tuzlanska biciklijada održavat će se od 11 do 15 sati, a učesnici će se kretati na relaciji Stupine, Južna magistrala, Dom penzionera, SKPC Mejdan, BKC, Miladije, Siporex, Solana, Irac, Skver, Nadvožnjak, Panonska jezera, Brčanska Malta i ponovo Stupine, gdje je planiran cilj.

Na sjevernoj i južnoj magistrali, u smjeru kretanja učesnika, bit će uvedene povremene obustave saobraćaja. Kolonu će pratiti službena vozila Uprave policije MUP-a TK, a saobraćaj će se nakon prolaska biciklista sukcesivno vraćati u redovan režim.

Potpuna obustava saobraćaja bit će na snazi u naselju Stupine, u ulici Mehmedalije Maka Dizdara, od 9 do 15 sati.

Kretanje učesnika Tuzlanske biciklijade, kao i odvijanje saobraćaja na cijeloj trasi, osiguravat će policijski službenici Policijske uprave Tuzla.

Iz policije apeluju na vozače da tokom navedenog perioda koriste alternativne putne pravce i postupaju prema uputama policijskih službenika koji će regulisati saobraćaj.