Četiri zemlje, različiti umjetnički izrazi: Tuzla domaćin regionalne likovne kolonije

Arnela Šiljković - Bojić

Tuzla je i ove godine mjesto susreta umjetnika iz zemalja bivše Jugoslavije. Na 12. Regionalnoj likovnoj koloniji okupilo se 11 umjetnika iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, koji kroz različite umjetničke izraze bilježe vlastite doživljaje grada, njegovih ljudi, pejzaža i historije. Među učesnicima je i umjetnica iz Slovenije Tanja Plevnik, kojoj je ovo prvo učešće na koloniji, iako je Tuzlu ranije posjetila. Njen rad govori o prošlosti Bosne i Hercegovine i svemu što je naša država proživjela od rata na ovamo.

„Ustvari me dotakla priča Bosne. Na ovom prostoru se mnogo toga izdešavalo i to ne u tako davnoj prošlosti nego i stoljećima je tu bilo nekih progona, pa sam naslikala ovdje i stećke, taj dio historije me jako intrigira. Isto tako i ta nedavna prošlost i čini mi se da ti prostori imaju neki haos, a s druge strane neku jaku dušu i bol, tako to ja osjećam“, kazala je Tanja Plevnik, umjetnica iz Slovenije.

Za učesnike kolonija je prilika za stvaranje novih radova, ali i prostor za upoznavanje, druženje i razmjenu iskustava. Posebna pažnja posvećena je upoznavanju Tuzle i njene okoline, pa su umjetnici kroz izlete i obilazak grada imali priliku pronaći motive koji će se prenijeti na njihova platna. Ovogodišnji koncept kolonije usmjeren je na svjetlost i atmosferu.

„Na samu atmosferu u različitim periodima tokom dana, na primjer ujutro, pri izlasku sunca, možda i u magli, zatim u podne ili u suton, pri zalasku sunca i slično, odnosno kako sve to djeluje na atmosferu. Imali su priliku upoznati naš grad, prošetati gradom i vidjeti njegove ljepote“, istakla je Borka Jokić, mentorica 12. regionalne Likovne kolonije.

Upravo su Tuzla i njena okolina umjetnicima poslužile kao inspiracija za radove različitih stilova – od realizma i hiperrealizma do apstrakcije. Među motivima našli su se gradski pejzaži, arhitektura, Panonska jezera i jezero Modrac, ali i slojevi historije i kulture ovog prostora.

„Kupala sam se u vašem moru, a ona fontana na vrhu, dok se u daljini vidi Tuzla, toliko me je zaintrigirala. To mi je zaista bilo zanimljivo, iako tu ima puno posla jer sam više realista, nisam apstrakcija u tom smislu, ali uživam“, kazala je Željka Podobnik, umjetnica iz Hrvatske.

Radovi nastali tokom ovogodišnje kolonije bit će predstavljeni publici na završnoj izložbi u subotu u 19 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Izložba će biti prilika da posjetioci kroz različite umjetničke rukopise vide kako su učesnici doživjeli Tuzlu i njenu okolinu.

 

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