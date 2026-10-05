Pod Tuzlom se crveni meraja: Kako je glasala Tuzla

Kako je glasala Tuzla na Općim izborima 2026. pokazuju preliminarni podaci CIK-a BiH: SDP je prvi izbor birača za državni i federalni parlament, kao i za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Grad je tako zadržao izborni obrazac iz prethodna dva ciklusa, iako se razlike među strankama mijenjaju.

Najveću prednost nad SDA SDP ima u glasanju za državni parlament, a najmanju za kantonalnu skupštinu. Riječ je o glasovima birača Tuzle, a ne rezultatima cijelog Tuzlanskog kantona ili izbornih jedinica kojima grad pripada. Rezultati su preliminarni i ne predstavljaju konačnu raspodjelu mandata.

Kako je glasala Tuzla za državni parlament?

Za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH SDP je u Tuzli osvojio 11.560 glasova, odnosno 30,70 posto. SDA je druga sa 7.935 glasova i 21,07 posto, dok lista DF/GS ima 5.174 glasa ili 13,74 posto.

Razlika između dvije vodeće stranke iznosi 3.625 glasova. SDP je tako za državni parlament dobio približno svaki treći važeći glas birača Tuzle.

Naša stranka prikupila je 3.217 glasova ili 8,54 posto, a koalicija NiP-a i SDBiH 2.452 glasa, odnosno 6,51 posto. Stranka za BiH ima 2.289 glasova i 6,08 posto, dok je koalicija NES-a, PDA i Naprijed osvojila 1.222 glasa ili 3,24 posto. Preostale liste pojedinačno imaju manje od tri posto glasova u Tuzli.

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Za federalni parlament SDP ispred SDA i DF-a

SDP vodi i u tuzlanskom glasanju za Predstavnički dom Parlamenta FBiH sa 10.894 glasa i 29 posto. Slijedi SDA sa 8.043 glasa ili 21,41 posto, dok je DF/GS treći sa 4.528 glasova, odnosno 12,05 posto. Prednost SDP-a nad SDA iznosi 2.851 glas.

Naša stranka dobila je 3.504 glasa i 9,32 posto. Koalicija NiP, SDBiH i SPUBiH ima 3.094 glasa ili 8,23 posto, a Stranka za BiH 2.187 glasova i 5,82 posto.

Lista BH Zeleni, Novo vrijeme i Tuzlanska alternativa osvojila je 1.793 glasa, odnosno 4,77 posto. Koalicija predvođena HDZ-om BiH dobila je 1.231 glas ili 3,27 posto.

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Za Skupštinu TK najmanja razlika između SDP-a i SDA

U glasanju za Skupštinu Tuzlanskog kantona SDP je u gradu osvojio 9.654 glasa ili 25,55 posto. SDA ima 7.550 glasova i 19,98 posto, pa je razlika 2.104 glasa. Na trećem mjestu ponovo je DF/GS sa 4.246 glasova ili 11,24 posto.

Naša stranka ovdje ima najveći udio među svoja tri parlamentarna rezultata u Tuzli, sa 3.969 glasova i 10,50 posto. Lista NiP-a i Stranke penzionera dobila je 2.409 glasova ili 6,37 posto, a Stranka za BiH 2.298 glasova i 6,08 posto.

Koalicija BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa ima 2.112 glasova ili 5,59 posto. BOSS je osvojio 1.249 glasova i 3,30 posto, HDZ BiH 1.220 glasova ili 3,22 posto, a NES, PDA i Naprijed 1.160 glasova i 3,07 posto. Ovi gradski procenti sami po sebi ne određuju koje će stranke dobiti mandate u kantonalnoj skupštini, jer se oni raspodjeljuju na osnovu rezultata cijelog kantona.

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Bećirović i Kovačević vode među kandidatima za Predsjedništvo

Denis Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, osvojio je 17.028 glasova birača Tuzle. Ima najviše glasova među kandidatima za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

Među kandidatima za hrvatskog člana u Tuzli vodi Slaven Kovačević iz DF-a sa 6.344 glasa. U toj utrci slijede Zdenko Lučić i Darijana Filipović, dok iza Bećirovića među kandidatima za bošnjačkog člana slijede Bakir Izetbegović, Semir Efendić i Fahrudin Radončić.

„Crvena“ Tuzla kroz tri izborna ciklusa

Pogled na to kako je glasala Tuzla 2018. i 2022. godine pokazuje da ovogodišnje prvo mjesto SDP-a nije promjena političkog pravca grada.

Na izborima 2018. SDP je bio prvi u Tuzli za sva tri parlamentarna nivoa, sa 29,62 posto za državni parlament, 29,15 posto za federalni i 29,14 posto za Skupštinu TK.

Prvo mjesto zadržao je i 2022, kada je za državni parlament imao 31,70 posto, za federalni 27,47 posto, a za kantonalnu skupštinu 25,72 posto. Ovogodišnji preliminarni udio SDP-a približan je tom kantonalnom rezultatu, viši je na federalnom, a niži na državnom nivou.

SDA, međutim, u odnosu na 2022. povećava udio glasova u Tuzli na sva tri nivoa. Za državni parlament raste sa 15,46 na 21,07 posto, za federalni sa 15,64 na 21,41 posto, a za Skupštinu TK sa 18,35 na 19,98 posto. SDP ostaje prvi, ali je njegova prednost nad SDA na svakom od ova tri listića manja nego prije četiri godine.