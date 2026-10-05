Kako bi mogla izgledati nova Skupština TK: Ovo su imena kandidata prema trenutnoj projekciji

Nakon što je obrađeno 97,49 posto biračkih rezultata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, uz projekciju raspodjele 35 mandata, već se mogu nazrijeti i imena kandidata koji bi mogli činiti novi saziv kantonalnog parlamenta.

Prema trenutnoj projekciji, SDA bi imala 13 mandata, SDP BiH sedam, DF/GS i NiP sa Strankom penzionera po tri, dok bi Stranka za BiH, koalicija NES BiH/PDA/Naprijed, Naša stranka i SBB imali po dva mandata. Koaliciji BH Zeleni/BPS/Tuzlanska alternativa pripao bi jedan mandat.

Prema trenutnom poretku kandidata, u Skupštinu TK iz SDA bi mogli ući Šekib Umihanić, Smajo Mandžić, Lejla Vuković, Selma Smajić, Bahrudin Ahmetagić, Fahrudin Skopljak, Senad Alić, Ediba Avdić, Selma Jukan, Edin Dedić, Minela Agić, Damir Šišić i Monika Novaković.

SDP BiH bi, prema ovoj projekciji, zastupali Dževad Hadžić, Mirela Memić, Slađan Ilić, Vahidin Smajlović, Azra Ljaljić, Adel Jukan i Radojka Stojak.

Tri mandata DF/GS-a trenutno bi pripala Mahiru Mešaliću, Dragani Bosankić i Ivani Mijatović, dok bi NiP i Stranka penzionera u parlament poslali Adisa Fazlića, Silvu Banović i Suada Hadžića.

Po dva mandata trenutno bi imali Stranka za BiH, NES BiH/PDA/Naprijed, Naša stranka i SBB. Stranku za BiH zastupali bi Žarko Vujović i Mirnes Gušić, koaliciju NES BiH/PDA/Naprijed Lejla Ćebić Đerzić i Emir Idrizović, Našu stranku Omer Berbić i Mirsad Čamdžić, a SBB Emir Salihović i Edis Trumić.

Jedan mandat koji je prema trenutnoj projekciji osiguran koaliciji BH Zeleni/BPS/Tuzlanska alternativa pripao bi Jasminu Handžiću.

Ipak, riječ je o trenutnoj projekciji, a ne konačnom sastavu Skupštine TK. Do završetka obrade svih biračkih mjesta mogući su pomaci u broju glasova, raspodjeli mandata i konačnom poretku kandidata, zbog čega će konačan sastav kantonalnog parlamenta biti poznat tek nakon što nadležni izborni organ utvrdi službene rezultate.