Cijene stanova u BiH nastavljaju rasti, a novi podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju da najveći dio cijene kvadratnog metra novogradnje otpada na troškove gradnje i dobit izvođača radova. Iako je zemljište u posljednje dvije godine pojeftinilo, ukupna cijena kvadrata novog stana porasla je za 332 KM.

Prosječna cijena prodatog novog stana u trećem kvartalu 2026. godine iznosila je 3.238 KM po kvadratnom metru. Od tog iznosa, 1.954 KM odnosi se na gradnju i dobit izvođača, 910 KM na ostale troškove, uključujući poreze i zaradu investitora, dok na građevinsko zemljište otpada 374 KM.

Podaci pokazuju da rast cijena nekretnina nije prvenstveno posljedica poskupljenja zemljišta, već povećanja troškova izgradnje i drugih izdataka povezanih s realizacijom stambenih projekata.

Gradnja čini više od 60 posto cijene novog stana

Najveći udio u cijeni novogradnje imaju troškovi izgradnje objekta i dobit izvođača radova, koji zajedno čine 60,4 posto ukupne cijene kvadratnog metra.

Prema metodologiji Agencije za statistiku BiH, ova kategorija obuhvata pripremu gradilišta, rušenje postojećih objekata, zemljane radove, izgradnju zgrade, krov, instalacije i završne radove u stanovima.

Na ostale troškove otpada 910 KM po kvadratu, odnosno 28 posto ukupne cijene.

U ovu kategoriju uključeni su projektovanje, građevinske dozvole, stručni nadzor, različite takse i porezi, osiguranje, kamate na kredite, PDV te troškovi i dobit investitora.

Agencija za statistiku ne prikazuje posebno koliki dio tog iznosa predstavlja zaradu investitora, a koliki ostale prateće troškove.

Građevinsko zemljište ima najmanji udio u cijeni, sa 374 KM po kvadratnom metru, odnosno 11,6 posto.

Koliko zaista košta stan od 55 kvadrata?

Prema statističkim podacima, prosječna površina novog stana prodatog u trećem kvartalu ove godine iznosila je približno 55 kvadratnih metara.

Ako se primijeni prosječna cijena od 3.238 KM po kvadratu, takav stan koštao bi oko 178.090 KM.

Od tog iznosa, približno 107.470 KM odnosi se na troškove gradnje i dobit izvođača radova.

Za ostale troškove, uključujući PDV, dozvole, projektovanje i zaradu investitora, izdvaja se oko 50.050 KM, dok vrijednost zemljišta u ukupnoj cijeni iznosi približno 20.570 KM.

Ovi iznosi predstavljaju statistički obračun na osnovu prosječne cijene i ne odnose se na konkretnu nekretninu ili grad.

Cijene stanova u BiH porasle za 332 KM po kvadratu

Poređenje s trećim kvartalom 2024. godine pokazuje da je prosječna cijena kvadratnog metra novogradnje porasla sa 2.906 na 3.238 KM.

Za dvije godine troškovi gradnje i dobit izvođača povećani su sa 1.699 na 1.954 KM po kvadratu, što predstavlja rast od 255 KM, odnosno približno 15 posto.

Istovremeno, ostali troškovi porasli su sa 814 na 910 KM, odnosno za 96 KM po kvadratnom metru.

Za razliku od ovih kategorija, prosječni iznos koji se odnosi na zemljište smanjen je sa 394 na 374 KM po kvadratu, što predstavlja pad od oko 5,1 posto.

Zbog takvih promjena udio gradnje u ukupnoj cijeni povećan je sa 58,5 na 60,4 posto, dok je udio zemljišta smanjen sa 13,5 na 11,6 posto.

Ostali troškovi najbrže rastu u posljednjih godinu dana

Posmatrano u odnosu na treći kvartal 2025. godine, najveći procentualni rast zabilježen je u kategoriji ostalih troškova.

Oni su povećani sa 822 na 910 KM po kvadratu, odnosno za 10,7 posto.

Troškovi gradnje i dobit izvođača porasli su za osam posto, sa 1.809 na 1.954 KM, dok je vrijednost zemljišta povećana za 3,3 posto, sa 362 na 374 KM.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u trećem kvartalu ove godine prosječna cijena prodatih novih stanova bila je za 8,2 posto veća nego u istom periodu prošle godine.

Statistika obuhvata isključivo prodate nove stanove, dok starogradnja, stanovi u nedovršenoj fazi izgradnje i adaptacije nisu uključeni u obračun.

Agencija ne objavljuje strukturu cijene kvadratnog metra po pojedinačnim gradovima, zbog čega se ovi podaci ne mogu direktno primijeniti na tržište nekretnina u Tuzli, Sarajevu ili drugim gradovima.