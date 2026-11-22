Piletina u zamrzivaču može se čuvati mjesecima bez značajnog gubitka kvaliteta, ali trajanje zavisi od vrste mesa, načina pakovanja i temperature zamrzavanja. Iako zamrzavanje usporava kvarenje hrane, nepravilno odmrzavanje može povećati rizik od razvoja bakterija i trovanja hranom.

Prema preporukama stručnjaka za sigurnost hrane, sirova piletina koja se čuva na stalnoj temperaturi od minus 18 stepeni Celzijusa može ostati sigurna za konzumaciju veoma dugo. Međutim, s vremenom dolazi do promjena u teksturi, okusu i sočnosti mesa.

Zbog toga je važno razlikovati rokove koji se odnose na očuvanje kvaliteta od onih koji se tiču sigurnosti hrane.

Koliko dugo piletina može stajati u zamrzivaču?

Vrijeme tokom kojeg piletina zadržava najbolji kvalitet zavisi od toga je li zamrznuta cijela ili u pojedinačnim komadima.

Cijelo sirovo pile može se čuvati do 12 mjeseci, dok pileća prsa, bataci, krilca i zabataci zadržavaju najbolji kvalitet približno devet mjeseci.

Mljevena piletina i pileće iznutrice imaju nešto kraći preporučeni period čuvanja, od tri do četiri mjeseca.

Navedeni rokovi odnose se prvenstveno na kvalitet mesa. Ako je piletina pravilno zamrznuta i neprekidno čuvana na temperaturi od minus 18 stepeni, može ostati sigurna i nakon isteka preporučenog perioda, ali može izgubiti dio okusa i promijeniti teksturu.

Važnu ulogu ima i ambalaža. Dobro zatvorena ili vakuumirana piletina bolje je zaštićena od isušivanja i promjena na površini mesa.

Kako pravilno odmrznuti piletinu?

Najsigurniji način odmrzavanja piletine jeste u frižideru, gdje se meso postepeno odmrzava na kontrolisanoj temperaturi.

Preporučuje se da piletinu stavite u posudu na donju policu frižidera kako tečnost iz sirovog mesa ne bi dospjela na druge namirnice.

Ako nemate dovoljno vremena, piletinu možete odmrznuti u hladnoj vodi. Meso mora biti zatvoreno u nepropusnoj vrećici, a vodu je potrebno mijenjati svakih 30 minuta kako bi ostala hladna.

Moguće je koristiti i mikrovalnu pećnicu s programom za odmrzavanje, ali u tom slučaju meso treba termički obraditi odmah nakon odmrzavanja.

Isto pravilo važi i za piletinu odmrznutu u hladnoj vodi.

Piletinu ne treba odmrzavati na kuhinjskom stolu ili u toploj vodi jer njena površina može dostići temperaturu pogodnu za razmnožavanje bakterija dok je unutrašnjost još zamrznuta.

Može li se piletina pripremati direktno iz zamrzivača?

Piletinu je moguće termički obrađivati i bez prethodnog odmrzavanja, ali takva priprema traje duže nego kod odmrznutog mesa.

Posebno je važno provjeriti je li meso dovoljno pečeno ili kuhano u najdebljem dijelu.

Preporučena unutrašnja temperatura pilećeg mesa iznosi najmanje 74 stepena Celzijusa, što se najpouzdanije može provjeriti kuhinjskim termometrom.

Priprema potpuno zamrznute piletine u sporom kuhalu nije preporučljiva jer meso može predugo ostati na temperaturama pogodnim za razvoj bakterija.

Kako prepoznati da piletina više nije za upotrebu?

Nakon odmrzavanja potrebno je provjeriti izgled, miris i teksturu mesa.

Ako piletina ima izražen neugodan ili kiselkast miris, sluzavu ili ljepljivu površinu te neuobičajene sive ili zelenkaste promjene boje, najbolje je ne koristiti je za pripremu obroka.

Ipak, treba imati u vidu da opasne bakterije ne moraju izazvati vidljive promjene ili neugodan miris, zbog čega se sigurnost mesa ne može procjenjivati samo na osnovu izgleda.

Ako se piletina odmrzavala na sobnoj temperaturi duže od dva sata, preporučuje se bacanje zbog mogućeg razvoja bakterija.

Kako sačuvati kvalitet piletine tokom zamrzavanja?

Za duže očuvanje kvaliteta preporučuje se da piletinu zamrznete što prije nakon kupovine, dok je još svježa.

Meso je najbolje podijeliti u manje porcije i čvrsto zatvoriti u vrećice ili posude namijenjene zamrzavanju, uz uklanjanje što veće količine zraka.

Na pakovanju je korisno označiti datum zamrzavanja kako biste lakše pratili koliko dugo se meso nalazi u zamrzivaču.

Piletinu je najbolje čuvati u stražnjem dijelu zamrzivača, gdje je temperatura stabilnija nego na vratima, posebno kod uređaja koji se često otvaraju.