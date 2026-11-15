Kako pravilno čuvati jabuke da što duže ostanu svježe

Jabuke mogu ostati svježe i do osam sedmica ako se pravilno skladište, a najvažniji uslov za njihovo očuvanje je odgovarajuća temperatura. Stručnjaci savjetuju da se ovo voće čuva u frižideru, gdje proces starenja i kvarenja znatno sporije napreduje nego na sobnoj temperaturi.

Profesor Chris Watkins sa Univerziteta Cornell, koji se decenijama bavi istraživanjem skladištenja voća, objašnjava da niska temperatura usporava disanje plodova, čime se produžava njihova svježina.

Jabukama najviše odgovara temperatura od minus jedan do nula stepeni Celzijusa i vlažnost zraka od oko 90 posto. Zbog toga je ladica za voće i povrće u frižideru najbolje mjesto za njihovo čuvanje. U takvim uslovima mogu trajati šest do osam sedmica, dok na kuhinjskom stolu uglavnom ostaju svježe jednu do dvije sedmice.

Nisu sve sorte jednako otporne

Dužina čuvanja zavisi i od vrste jabuke. Čvršće sorte s debljom korom, poput fujija, gale, granny smith i romea, uglavnom duže zadržavaju kvalitet. S druge strane, sorte s tanjom korom, poput zlatnog delišesa, brže propadaju.

Posebnu pažnju treba obratiti na već isječene jabuke. Njih je potrebno što prije odložiti u frižider, u vrećicu sa zatvaračem ili hermetički zatvorenu posudu. Na taj način mogu se čuvati tri do pet dana.

Zašto jabuke ne treba držati uz svako voće i povrće?

Jabuke ispuštaju etilen, hormon koji ubrzava proces zrenja. Zbog toga se, naprimjer, kivi može brže dozrijevati ako se stavi u papirnu vrećicu zajedno s jabukom.

Međutim, duža izloženost etilenu može utjecati i na druge namirnice. Povrće može prerano požutjeti, dok mrkva može poprimiti gorak okus. Osim toga, kora jabuke je porozna i može upiti mirise drugih namirnica u frižideru.

Prije skladištenja jabuke je potrebno oprati i dobro osušiti. Ipak, ne preporučuje se intenzivno ribanje jer se tako uklanja prirodni voštani sloj koji štiti plod od mikroorganizama.

Najbolje ih je čuvati u plastičnoj vrećici s rupicama, složene u jednom sloju kako bi zrak mogao cirkulisati. Jabuke s udubljenjima, ogrebotinama i drugim oštećenjima treba pojesti prve jer se brže kvare i ispuštaju više etilena.

Stručnjaci savjetuju da se jabuke drže na hladnom i vade iz frižidera prema potrebi. Kvalitetni plodovi mogu nekoliko dana stajati i u posudi za voće, ali njihova trajnost zavisi od sorte i uslova čuvanja.