Redovno pijenje čaja povezano s manjim rizikom od bolesti srca i krvnih sudova

Ispijanje čaja povezano je s manjim rizikom od bolesti srca i krvnih sudova, a na značajnu ulogu mogu utjecati i način pripreme te temperatura napitka. Pokazalo je to istraživanje provedeno na gotovo 486.000 odraslih osoba u Kini, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Journal of Internal Medicine.

Istraživači su pratili 485.934 učesnika u prosjeku nešto duže od devet godina. Tokom tog perioda zabilježeno je 14.863 slučaja bolesti srca, moždanih krvnih sudova, plućnog srca i perifernih arterija. Na početku istraživanja učesnici su naveli koliko često piju čaj, koju vrstu biraju, koliko je jak i na kojoj temperaturi ga konzumiraju.

Prema rezultatima, redovno pijenje čaja bilo je povezano s 11 posto manjim rizikom od bolesti krvnih sudova. Među osobama koje su čaj pile najmanje jednom sedmično, najmanji rizik zabilježen je kod onih koji su konzumirali šest do osam šoljica dnevno. Ipak, istraživači naglašavaju da se ovaj rezultat ne treba tumačiti kao preporuka za toliku dnevnu količinu.

Crni čaj pokazao je dosljedniju povezanost s manjim rizikom nego zeleni, dok je umjerena jačina napitka bila povezana s povoljnijim rezultatima. S druge strane, osobe koje su čaj pile veoma vruć, toliko da peče, imale su veći rizik od bolesti krvnih sudova. Prema navodima ljekarke Leane Wen za CNN, taj rizik bio je 16 posto veći u odnosu na osobe koje nisu redovno pile čaj.

Najpovoljniji rezultati zabilježeni su kod osoba koje su redovno pile čaj, nisu pušile i bile su fizički aktivne. Autori istraživanja naveli su da su pijenje čaja, pušenje i fizička aktivnost, posmatrani zajedno, povezani s rizikom od bolesti krvnih sudova.

Ipak, važno je naglasiti da je riječ o opservacijskoj studiji, koja može ukazati na povezanost, ali ne može dokazati da čaj direktno štiti srce i krvne sudove. Podaci o navikama učesnika prikupljeni su njihovim vlastitim izjavama, a veličina šoljica nije bila standardizovana.

Osim toga, ranija istraživanja povezala su konzumiranje veoma vrućih napitaka, na temperaturama iznad 55 do 60 stepeni, s povećanim rizikom od raka jednjaka. Zbog toga se preporučuje da se čaj ostavi da se ohladi prije konzumiranja, umjesto da se pije dok je prevruć.