Maslinovo ulje ne treba birati isključivo prema cijeni, boji ili roku trajanja, jer se jedan od najvažnijih pokazatelja njegove svježine nalazi na deklaraciji, a riječ je o datumu berbe maslina.

Sezona berbe maslina na sjevernoj hemisferi traje od oktobra do decembra, pa u ovom periodu na police trgovina stižu ulja proizvedena od ovogodišnjeg roda.

Stručnjaci Univerziteta Kalifornije u Davisu preporučuju kupovinu ulja iz posljednje berbe, koje je najbolje potrošiti u roku od 15 do 18 mjeseci od berbe.

Rok trajanja često se računa od datuma punjenja boce, što ne mora odgovarati vremenu prerade maslina.

Kako prepoznati kvalitetno maslinovo ulje?

Ekstra djevičansko maslinovo ulje pripada najvišoj kategoriji maslinovih ulja. Prema propisima Evropske unije, mora imati karakterističan voćni okus, bez nedostataka u mirisu i okusu, dok slobodna kiselost ne smije prelaziti 0,8 posto.

Svježe ekstra djevičansko ulje može imati miris pokošene trave, voćni okus, blagu gorčinu ili pikantnost. Gorčina i osjećaj peckanja u grlu mogu ukazivati na prisustvo prirodnih antioksidansa.

S druge strane, neugodan miris koji podsjeća na ustajale orašaste plodove ili plastelin može biti znak da je ulje užeglo.

Ni visoka cijena ni intenzivna zelena boja nisu garancija kvaliteta. Boja ulja zavisi od sorte maslina, uslova uzgoja i načina prerade.

Provjerite porijeklo i ambalažu

Prilikom kupovine potrebno je provjeriti gdje je ulje proizvedeno, a ne samo gdje je punjeno u boce. Prema pravilima Evropske unije, podatak o porijeklu obavezan je na deklaraciji ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

Prednost treba dati ulju u tamnim staklenim bocama ili limenkama, jer takva ambalaža pruža bolju zaštitu od svjetlosti.

Stručnjaci preporučuju kupovinu manjih pakovanja koja se mogu potrošiti u roku od nekoliko sedmica ili mjeseci nakon otvaranja.

Gdje čuvati maslinovo ulje?

Iako mnogi bocu ulja drže pored šporeta zbog praktičnosti, toplota, svjetlost i izloženost zraku ubrzavaju njegovu oksidaciju i narušavaju kvalitet.

Maslinovo ulje najbolje je čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži, na hladnom i tamnom mjestu, dalje od šporeta i direktne sunčeve svjetlosti.