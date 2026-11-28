Carinski terminali u Gradišci, Trebinju i na Sokocu mogli bi biti povjereni privatnim držaocima koji bi zadržavali 70 posto prihoda od naplaćenih terminalskih naknada, dok bi preostalih 30 posto uplaćivali na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO).

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) zatražio je obustavu ovih postupaka sve dok UIO ne izradi i javno objavi analizu ekonomske opravdanosti takvog modela poslovanja.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH objavila je 23. novembra tri javna oglasa za izbor držalaca carinskih terminala. Posebnu pažnju izazvao je oglas za Gradišku, gdje već postoji terminal u vlasništvu UIO koji ostvaruje višemilionske godišnje prihode.

Carinski terminali: Kako bi se dijelio novac?

U javnom oglasu za potrebe Carinske ispostave Gradiška navedeno je da će izabrani držalac terminala naplaćivati 40 KM za teretna motorna vozila, 10 KM dnevno za putnička vozila te pet KM po prolasku praznih vozila nosivosti veće od 3,5 tone.

Od ukupno naplaćenih naknada 30 posto uplaćivalo bi se na Jedinstveni račun UIO, dok bi ostatak zadržavao držalac terminala, koji bi snosio troškove održavanja, režija, skladištenja i drugih obaveza predviđenih ugovorom.

To znači da bi od svake naplaćene naknade od 40 KM za teretno vozilo na račun UIO bilo uplaćeno 12 KM, dok bi privatnom držaocu ostalo 28 KM, prije odbijanja troškova poslovanja.

U oglasu je izričito navedeno da se na postupak izbora ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama BiH.

Zašto je sporan terminal u Gradišci?

Prema podacima TI BiH, postojeći carinski terminal u Gradišci samo je tokom 2021. godine ostvario oko 3,8 miliona KM prihoda.

Ukoliko bi se na isti iznos prihoda primijenio predviđeni model raspodjele, privatnom držaocu pripalo bi oko 2,66 miliona KM, dok bi na Jedinstveni račun UIO bilo uplaćeno 1,14 miliona KM.

Riječ je o hipotetičkom obračunu na osnovu ranijih prihoda, a ne o procjeni buduće zarade ili stvarnog finansijskog gubitka države.

Protivljenju promjeni modela pridružili su se i članovi Udruženja špeditera Gradiška, čije firme zapošljavaju oko 270 radnika.

Špediteri upozoravaju da je u izgradnju postojećeg graničnog prelaza i terminala uloženo oko 24 miliona KM te traže obrazloženje zbog čega se postojeća infrastruktura ne unapređuje umjesto uvođenja novog modela poslovanja.

Na terminalima naplaćeno 24,5 miliona KM

Podaci kojima raspolaže Transparency International BiH pokazuju da je na 29 carinskih terminala kojima upravljaju treća lica od 2021. do 2023. godine naplaćeno oko 24,5 miliona KM.

Na većini tih terminala privatni držaoci zadržavali su 70 posto prihoda. Izuzetak je terminal Bijača, gdje je uspostavljena ravnomjerna raspodjela prihoda između države i držaoca terminala.

TI BiH podsjeća i na slučaj Bijeljine, gdje je carinska ispostava s terminala izgrađenog sredstvima Evropske unije premještena na privatni terminal, na kojem je tokom 2023. godine ostvareno oko 800.000 KM prihoda.

Revizori godinama upozoravaju na nedostatak analiza

Pitanje ekonomske opravdanosti upravljanja carinskim terminalima nije novo. Državni revizori ranijih godina ukazivali su na nedostatak analiza kojima bi se utvrdilo kada je za državu isplativije samostalno upravljati terminalima, a kada njihovo držanje povjeriti drugim subjektima.

Iz TI BiH podsjećaju da je u martu 2024. godine ponovo zatražena analiza opravdanosti ovog modela, posebno kada je riječ o terminalima koji ostvaruju značajne prihode.

Gotovo tri godine kasnije, tvrde iz ove organizacije, rezultati analize još nisu predstavljeni javnosti.

Transparency International BiH pozvao je Tužilaštvo BiH i Parlamentarnu skupštinu BiH da preispitaju postojeći model upravljanja carinskim terminalima.

Rok za dostavljanje ponuda za carinski terminal u Gradišci ističe 7. decembra u 12 sati, dok je otvaranje ponuda predviđeno istog dana u 12:15 sati.