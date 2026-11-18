Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) oglasila je prodaju različitih vrsta carinske robe, među kojima se nalaze luksuzni automobili, mobilni telefoni, motocikli, odjeća i obuća.

Ukupno je ponuđen 41 lot, a zainteresovani kupci imaju rok do 26. novembra da dostave svoje ponude.

Prodaja će biti održana u petak, 27. novembra, s početkom u 13 sati, u prostorijama Regionalnog centra UIO u Banjoj Luci, u Ulici Mladena Stojanovića 7.

Među najzanimljivijim predmetima nalaze se Mercedes C43 AMG Coupé i BMW 850i, a u ponudi je i 104 polovnih mobilnih telefona, gotovo dvije hiljade pari novih patika, motocikli, bicikli te različita elektronska oprema.

Mercedes AMG i BMW među ponuđenim vozilima

Ljubitelji automobila mogu dostaviti ponude za dva vozila koja se prodaju odvojeno. Mercedes C43 AMG Coupé nalazi se u lotu broj 22, ali je riječ o automobilu kojem nedostaje više dijelova, uključujući branike, prednje farove, hladnjak, lijevi blatobran i instrument tablu.

Drugo vozilo je BMW 850i, proizveden 2019. godine, koji se nalazi u lotu broj 26. Prema podacima iz oglasa, automobil ima oštećenja na prednjem dijelu, felgi i sigurnosnim zračnim jastucima.

Oba vozila dostupna su i fizičkim licima starijim od 18 godina.

Zainteresovani kupci Mercedes mogu pogledati sutra, 19. novembra, od 13 do 13:30 sati na terminalu „Max Gradnja“ u Carinskoj ispostavi Brod. Razgledanje BMW-a predviđeno je za utorak, 24. novembra, od 11 do 12 sati u skladištu Prodajno-servisnog centra „TAM“ u Banjoj Luci.

Na prodaju 104 mobitela i 1.920 pari patika

UIO BiH u okviru prodaje nudi i veću količinu elektronskih uređaja. U dva odvojena lota nalazi se ukupno 104 polovnih mobilnih telefona različitih proizvođača.

Prvi lot obuhvata 65 telefona, uključujući uređaje kompanija Samsung i Apple, zajedno s tabletima i različitim električnim alatima. U drugom lotu nalazi se još 39 telefona, među kojima su modeli iPhone 14 Plus, iPhone 13 Pro i Samsung Galaxy S22 Ultra.

Posebno se izdvaja ponuda od 1.920 pari novih patika marke Run Max, koje se prodaju zajedno sa 100 konzola za videoigre.

U drugim lotovima nalaze se odjevni predmeti i modni dodaci s oznakama poznatih proizvođača, kao što su Nike, Adidas, Tommy Hilfiger i Armani Exchange. Na prodaju je ponuđeno i 3.492 komada muškog donjeg veša, kao i ženska torbica s oznakom Louis Vuitton.

Ko može učestvovati u prodaji?

Od ukupno 41 ponuđenog lota, građani kao fizička lica mogu konkurisati za njih 16. Među predmetima koje mogu kupiti nalaze se automobili, motocikli, pojedini bicikli i torbica Louis Vuitton.

Za kupovinu većih količina mobilnih telefona, obuće i određenih drugih proizvoda pravo učešća imaju isključivo pravna lica.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama, neposredno na protokol Regionalnog centra UIO u Banjoj Luci ili preporučenom poštom.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je četvrtak, 26. novembar, do 13 sati. Potrebno je navesti broj lota, ponuđenu cijenu i kontakt telefon, uz odgovarajuću oznaku da je riječ o ponudi za kupovinu carinske robe.

Detalji prodaje i spisak ponuđenih predmeta dostupni su u oglasu o prodaji carinske robe