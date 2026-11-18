Grad Živinice objavio je danas preliminarnu rang-listu za subvencioniranje kamate na stambene kredite mladih za 2026. godinu.

Pravo na subvenciju prema objavljenoj listi ostvaruje 51 podnosilac prijave, a za ovu namjenu iz gradskog budžeta predviđeno je ukupno 60.000 KM.

Komisija za raspodjelu sredstava utvrdila je preliminarnu listu nakon provedenog javnog poziva, koji je objavljen 9. oktobra. Prijave su ocjenjivane prema kriterijima propisanim pravilnikom, uključujući starosnu dob, stručnu spremu, broj članova domaćinstva i druge utvrđene uslove.

Prema objavljenim podacima, ukupna vrijednost subvencija nakon bodovanja iznosila je 103.692,69 KM, što je znatno više od raspoloživih budžetskih sredstava. Zbog toga je Komisija svim korisnicima proporcionalno umanjila iznose subvencija za 42,14 posto, kako bi ukupna raspodjela bila usklađena s planiranih 60.000 KM.

Pojedinačni iznosi subvencija kreću se od 226,20 KM do 1.735,90 KM, zavisno od bodovanja, iznosa kamate i ostvarenog prava na podršku.

Na preliminarnoj listi nalaze se 51 kandidat koji ispunjava uslove javnog poziva, dok su četiri prijave odbijene zbog nepotpune dokumentacije ili neispunjavanja starosnog uslova.

Kod dvije prijave razlog odbijanja bila je nedostajuća ili neovjerena dokumentacija, dok druga dva podnosioca nisu ispunjavala propisani starosni uslov jer su stariji od 35 godina.

Rok za prigovore osam dana

Podnosioci prijava koji nisu zadovoljni preliminarnom rang-listom imaju pravo podnijeti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja liste na službenoj web stranici Grada Živinice.

Prigovori se dostavljaju putem pisarnice Grada Živinice ili preporučenom poštom, a o njima će odlučivati posebna komisija koju imenuje gradonačelnik.

Preliminarna rang-lista sadrži imena svih kandidata, ostvarene bodove i pojedinačne iznose subvencija, kao i obrazloženja za prijave koje nisu ispunile uslove javnog poziva.