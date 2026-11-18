Četiri osobe uhapšene su na području Republike Srpske u okviru međunarodne policijske akcije „Mozaik 2026“, usmjerene na suzbijanje seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece putem interneta.

Akciju provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji s Europolom i policijskim agencijama iz više zemalja regiona.

Uhapšeni se sumnjiče za krivično djelo iskorištavanja djece za pornografiju, a tokom policijskih aktivnosti obavljeni su pretresi na pet lokacija koje su koristile osumnjičene osobe.

Policija je tom prilikom oduzela mobilne telefone, prijenosne računare, USB uređaje, memorijske i SIM kartice te drugu opremu namijenjenu pohranjivanju digitalnih podataka. Pronađeni su i dodatni predmeti koji bi mogli poslužiti kao dokazi u daljem postupku.

Prema informacijama MUP-a RS, osumnjičene osobe dovode se u vezu s objavljivanjem i razmjenom materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece putem društvenih mreža.

Istražitelji sumnjaju i da su pojedini osumnjičeni uspostavljali komunikaciju s maloljetnicima, slali im fotografije te ih navodili da sami izrađuju seksualno eksplicitan sadržaj.

Međunarodna akcija „Mozaik 2026“ realizuje se uz podršku Europola, a pored policije Republike Srpske u njoj učestvuju i nadležni organi Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije.

Prema saopćenju MUP-a RS, cilj zajedničkih aktivnosti je otkrivanje i sprečavanje krivičnih djela seksualnog iskorištavanja djece na internetu.