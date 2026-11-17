Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su uhapsili policijsku službenicu ove agencije zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj i omogućila neovlašteno otkrivanje povjerljivih informacija iz policijskih istraga.

Hapšenje je izvedeno u okviru operativne akcije „Krug“, koja je rezultat višemjesečne istrage provođene pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Istražne aktivnosti pokrenute su na osnovu podataka prikupljenih analizom komunikacija putem aplikacije Sky ECC, koju su koristile i osobe povezane s organizovanim kriminalom.

Prema informacijama SIPA-e, postoji sumnja da su povjerljivi podaci iz policijskih predmeta, posredstvom osumnjičene službenice i drugih osoba, dospijevali do pojedinaca protiv kojih su se vodile istrage.

Uhapšena službenica osumnjičena je za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

SIPA provjerava moguću povezanost s bivšim ministrom sigurnosti

Prema nezvaničnim informacijama koje prenose mediji u BiH, uhapšena je inspektorica Jelena Mičić, a istražitelji su započeli pretrese njene kancelarije u sjedištu SIPA-e u Istočnom Sarajevu, kao i kuće.

Isti izvor navodi da se Mičić sumnjiči za odavanje informacija Nenadu Nešiću, bivšem ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ovi navodi zasad nisu zvanično potvrđeni