Besplatna radionica glume za mlade pod nazivom „Iza scene“ bit će održana u subotu, 21. novembra, u Centru za kulturu Lukavac, s početkom u 12 sati. Radionica se organizuje u okviru manifestacije Noć teatra BiH 2026, a učesnicima će omogućiti da upoznaju osnove glumačkog poziva i otkriju kako nastaje pozorišna predstava.

Centar za kulturu Lukavac ove godine prvi put učestvuje u manifestaciji Noć teatra BiH, pridružujući se brojnim ustanovama kulture i umjetnosti širom Bosne i Hercegovine.

Radionica „Iza scene“ namijenjena je mladima koji vole glumu i pozorište, ali i onima koji žele steći nova iskustva, unaprijediti vještine javnog nastupa i upoznati rad glumaca izvan pozorišne scene.

Besplatna radionica glume za mlade uz profesionalnog glumca

Radionicu će voditi Mirza Salihović, profesionalni glumac i magistar umjetnosti s iskustvom u pozorišnom i filmskom stvaralaštvu, kao i u organizaciji radionica glume i javnog nastupa.

Tokom radionice učesnici će imati priliku upoznati osnovne glumačke tehnike, načine izražavanja na sceni i vještine koje su korisne i u svakodnevnoj komunikaciji.

Poseban dio programa bit će posvećen praktičnom upoznavanju pozorišnog stvaralaštva. Polaznici će prisustvovati otvorenoj probi predstave „Čarobna bajka“, razgovarati s glumcima i iz prve ruke saznati kako izgleda proces pripreme jednog pozorišnog ostvarenja.

Kako se prijaviti na radionicu „Iza scene“?

Učešće na radionici je potpuno besplatno, ali je broj mjesta ograničen, zbog čega je potrebno prethodno se prijaviti.

Zainteresovani se mogu prijaviti slanjem poruke putem Vibera na broj 060 30 20 728, kao i putem Facebook i Instagram stranica Centra za kulturu Lukavac.

Iz ove ustanove pozivaju mlade da iskoriste priliku za upoznavanje svijeta glume, druženje s profesionalnim glumcima i stjecanje novih iskustava u okviru Noći teatra BiH.