Košarkaška reprezentacija BiH dobila je spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor Dario Gjergja odabrao je 13 košarkaša, dok se Džanan Musa očekuje naknadno, a nastup Kenana Kamenjaša još nije potvrđen.

Na spisku se nalaze Darko Talić (Bosna BH Telecom), Xavier Castaneda (Nanterre), Adnan Arslanagić (Igman Burch), Amar Gegić (Spartak), Edin Atić (Bosna BH Telecom), Tarik Hrelja (Mega) i Aleksandar Lazić (Igokea).

Pozive su dobili i Alen Pjanić (Würzburg), Adin Vrabac (Bosna BH Telecom), Amar Alibegović (Tortona), Haris Delalić (Igokea), Emir Sulejmanović (Joventut) i Nikola Marić (Girona).

Košarkaška reprezentacija BiH čeka Musu i Kamenjaša

Džanan Musa, koji nastupa za Dubai, trebao bi se priključiti reprezentaciji uoči domaćeg susreta s Litvanijom, koji je zakazan za 29. novembar u sarajevskoj Zetri.

Njegov dolazak ranije je dogovoren s klubom, dok će Musa zbog obaveza u Euroligi propustiti gostovanje na Islandu.

Neizvjesna je situacija s Kenanom Kamenjašem. Bh. centar želi biti dio reprezentacije, ali njegov trenutni klub Baskonia još nije omogućio nesmetan dolazak na reprezentativno okupljanje. Slične poteškoće imaju i drugi reprezentativci koji nastupaju za španskog euroligaša.

Okupljanje bh. košarkaša zakazano je za 22. novembar u Zagrebu, odakle će ekipa otputovati prema Reykjaviku.

Košarkaška reprezentacija BiH prvi susret u ovom kvalifikacijskom prozoru odigrat će 26. novembra protiv Islanda, dok će tri dana kasnije u Sarajevu ugostiti Litvaniju.

Utakmica protiv Litvanije u dvorani Zetra počinje u 18 sati, a gostujuća selekcija najavila je snažan sastav s nekoliko igrača iz Eurolige.