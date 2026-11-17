Licenciranje sportskih radnika u Tuzli bit će besplatno za članove sportskih klubova i organizacija koje djeluju u okviru Sportskog saveza Grada Tuzla. Zahvaljujući saradnji s Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, zainteresovani će imati priliku proći stručnu edukaciju i steći odgovarajuće licence bez vlastitih finansijskih troškova.

Sportski savez Grada Tuzla potpisao je s Fakultetom sporazum o saradnji i ugovor kojim preuzima finansiranje programa osposobljavanja i licenciranja sportskih radnika svojih članica.

Program se realizuje na osnovu člana 58. Zakona o sportu Tuzlanskog kantona, a namijenjen je osobama koje žele steći ili unaprijediti stručna znanja i kompetencije potrebne za rad u sportu.

Kako se prijaviti za licenciranje sportskih radnika?

Zainteresovani kandidati trebaju popuniti propisani prijavni obrazac i dostaviti potrebnu dokumentaciju Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, u skladu s uslovima objavljenog javnog poziva.

Edukacija će biti organizovana kroz dva modula. Prvi modul počinje 23. novembra i trajat će do 7. decembra 2026. godine, dok će drugi biti realizovan nakon njegovog završetka. Polaznici će o tačnom terminu drugog modula biti naknadno obaviješteni.

Javni poziv Fakulteta otvoren je do 30. juna 2027. godine, a nastava se može organizovati u više grupa, zavisno od broja prijavljenih kandidata.

Iz Sportskog saveza Grada Tuzla pozivaju sve sportske radnike koji djeluju u klubovima i organizacijama članicama Saveza da iskoriste mogućnost besplatnog stručnog usavršavanja i pravovremeno podnesu prijave.

Cilj ove saradnje je unapređenje stručnog rada u tuzlanskim sportskim kolektivima, podizanje kvaliteta trenažnog procesa i osiguravanje kvalifikovanog kadra za rad sa sportistima.

Detalji javnog poziva, uslovi prijave i potrebni obrasci dostupni su na službenoj stranici Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.