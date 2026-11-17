Antimikrobna rezistencija predstavlja sve ozbiljniju prijetnju zdravlju stanovništva jer pojedini lijekovi postaju manje učinkoviti u borbi protiv infekcija. Na ovaj problem upozorio je Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH povodom Svjetske sedmice svjesnosti o antimikrobnoj rezistenciji, koja počinje sutra, 18. novembra, i traje do 24. novembra.

Otpornost na antimikrobne lijekove nastaje kada bakterije, virusi, gljivice i paraziti razviju sposobnost preživljavanja uprkos primjeni terapije. Zbog toga liječenje određenih infekcija postaje složenije, traje duže, a u pojedinim slučajevima dostupni lijekovi više ne daju očekivane rezultate.

Antimikrobna rezistencija povezana s milionima smrtnih slučajeva

Prema podacima koje je objavio Zavod za javno zdravstvo FBiH, bakterijska antimikrobna rezistencija već je povezana s više od 4,7 miliona smrtnih slučajeva godišnje u svijetu.

Procjene pokazuju da bi, bez odgovarajućih mjera, otpornost na antimikrobne lijekove do 2050. godine mogla uzrokovati čak 39 miliona smrtnih slučajeva. Ekonomske posljedice također su ozbiljne, a godišnji troškovi za svjetsku ekonomiju mogli bi premašiti 3,4 biliona američkih dolara.

Posebno su ugrožene zemlje s nižim i srednjim prihodima, u kojima ograničena dostupnost zdravstvene zaštite i odgovarajućih terapija dodatno otežava suzbijanje otpornih infekcija.

Zašto je odgovorna upotreba antibiotika važna?

Jedan od važnih koraka u sprečavanju širenja otpornosti jeste pravilna upotreba antimikrobnih lijekova, posebno antibiotika. Njihova nepotrebna ili nepravilna primjena doprinosi razvoju bakterija koje postaju otporne na postojeće terapije.

Antibiotici nisu učinkoviti protiv virusnih infekcija, poput prehlade i gripe, zbog čega ih ne treba uzimati bez odgovarajuće medicinske procjene.

Stručnjaci upozoravaju da antimikrobna rezistencija ne predstavlja problem isključivo zdravstvenog sistema. Upotreba antimikrobnih sredstava u uzgoju životinja, proizvodnji hrane i drugim sektorima, kao i zagađenje životne sredine, mogu doprinijeti širenju otpornih mikroorganizama.

Svjetska kampanja poziva na zajedničko djelovanje

Ovogodišnja Svjetska sedmica svjesnosti o antimikrobnoj rezistenciji održava se pod sloganom „Jedno zdravlje, zajedničko djelovanje, spriječimo antimikrobnu rezistenciju već sada“.

Kampanja naglašava povezanost zdravlja ljudi, životinja, biljaka i životne sredine te potrebu za zajedničkim djelovanjem zdravstvenih ustanova, veterinara, poljoprivrednika, nadležnih institucija i građana.

Među prioritetima su odgovorno korištenje lijekova, dostupnija dijagnostika, vakcinacija, unapređenje higijenskih uslova i smanjenje zagađenja.

Ažurirani Globalni akcioni plan za period od 2026. do 2036. godine predviđa zajedničke mjere usmjerene na smanjenje smrtnosti povezane s otpornim bakterijama, racionalniju upotrebu antimikrobnih lijekova i zaštitu životne sredine.