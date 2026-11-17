MUP TK dobija 20 novih mlađih inspektora koji su uspješno završili osnovnu policijsku obuku na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Riječ je o kadetima 34. generacije kojima su na svečanoj ceremoniji uručene diplome, čime je potvrđen završetak njihovog stručnog osposobljavanja.

Obuka je obuhvatila teorijsku nastavu i praktični rad, a budući policijski službenici stjecali su znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova u činu mlađeg inspektora. Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova ističu da se obrazovanje policijskih kadrova zasniva na savremenim nastavnim programima i razvijanju profesionalnih kompetencija.

MUP TK dobija nove inspektore, Isak uputio poruku kadetima

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak čestitao je kadetima na završenoj obuci i poručio da se profesionalna policijska služba gradi kontinuiranim obrazovanjem i usavršavanjem zaposlenih.

„Danas u redove Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona ispraćamo 20 mladih, obrazovanih i visoko motivisanih profesionalaca. Očekujem od vas da policijsku značku nosite časno, da štitite ustavni poredak, zakone i sigurnost svakog građanina bez izuzetka“, izjavio je Isak.

Naglasio je i da će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti podržavati jačanje policijskih kapaciteta širom Federacije BiH, uz ocjenu da je kvalitetna obuka neophodna za odgovor na savremene sigurnosne izazove.

Policijska akademija nastavlja obuku novih kadrova

Promocijom 34. klase kadeta MUP TK dobija dodatne policijske kadrove osposobljene za poslove mlađeg inspektora. Završetak obuke predstavlja važan korak u njihovom profesionalnom angažmanu u Upravi policije Tuzlanskog kantona.

Iz FMUP-a navode da Policijska akademija ima centralnu ulogu u obrazovanju i stručnom usavršavanju policijskih službenika u Federaciji BiH.

Poseban naglasak stavljen je na profesionalne standarde, odgovornost i zakonito postupanje policijskih službenika.

Svečana promocija održana je jučer, a diplome je dobilo svih 20 kadeta koji su uspješno okončali program osnovne policijske obuke za čin mlađeg inspektora.