Policija u Tuzli pronašla pet pakovanja droge, vagu i novac: Uhapšen 24-godišnjak

Albina Vicković
Policija u Tuzli uhapsila je 24-godišnjeg E. D. nakon što je tokom pretresa pronašla pet pakovanja materije za koju se sumnja da je droga, kao i opremu za njeno vaganje i pakovanje.
Izvor fotografije MUP TK

Policija u Tuzli uhapsila je 24-godišnjeg E. D. nakon što je tokom pretresa pronašla pet pakovanja materije za koju se sumnja da je droga, kao i opremu za njeno vaganje i pakovanje. Pretres je obavljen jučer, 2. novembra, u okviru aktivnosti usmjerenih na suzbijanje trgovine drogom.

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona pretresli su osumnjičenog i stambeni objekat koji koristi na području Tuzle. Akcija je provedena po naredbi Općinskog suda u Tuzli, uz nadzor Kantonalnog tužilaštva TK.

Policija u Tuzli pronašla i opremu za pakovanje droge

Tokom pretresa pronađeno je pet pakovanja s materijom koja izgledom podsjeća na drogu. Policija je oduzela i digitalnu vagu za precizno mjerenje, metalnu drobilicu, aparat za vakumiranje, mobilni telefon i određenu količinu novca.

Pronađena materija bit će poslana na vještačenje kako bi se utvrdilo o kojoj je supstanci riječ.

Po nalogu kantonalnog tužioca uhapšen je E. D., rođen 2002. godine, zbog sumnje da se bavio neovlaštenom proizvodnjom i prodajom droge.

Nakon policijske obrade osumnjičeni će biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na daljnje postupanje.

Iz MUP-a TK potvrdili su da se aktivnosti provode u okviru istrage o sumnji na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga

 

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