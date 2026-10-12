MUP TK prodaje otpisane registarske tablice kao otpad: Objavljen javni poziv

RTV SLON
Zgrada MUP-a TK
Foto: RTV Slon/Arhiva

MUP TK objavio je danas javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za kupovinu otpisanih registarskih tablica koje se više ne koriste u pravnom saobraćaju. Tablice se prodaju kao otpad, a postupak prodaje provodi posebna komisija Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Procedura je pokrenuta u skladu s rješenjem ministra unutrašnjih poslova TK, a za njenu realizaciju zadužena je Komisija za pregled i prodaju registarskih tablica koje se ne koriste u pravnom saobraćaju, nastalih u radu Ministarstva.

Zainteresovani ponuđači pozvani su da dostave pismene ponude u skladu s uslovima propisanim javnim pozivom.

Predmet prodaje su otpisane registarske tablice, koje se više ne koriste za registraciju vozila, već se prodaju kao otpadni materijal.

Detaljni uslovi učešća, potrebna dokumentacija i postupak dostavljanja ponuda navedeni su u javnom pozivu koji je Ministarstvo objavilo 12. oktobra 2026. godine.

Kompletan dokument dostupan je putem javnog poziva MUP-a TK.

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