Tri putnička vozila privremeno su oduzeta u Tuzli i Gradačcu nakon policijskih kontrola tokom kojih je utvrđeno da njihovi vozači imaju veći iznos neplaćenih novčanih kazni za ranije počinjene saobraćajne prekršaje.

Prva kontrola obavljena je 25. novembra u ulici Nikole Tesle u Tuzli. Policijski službenici Policijske stanice Zapad zaustavili su Volkswagen Passat, a provjerom je utvrđeno da vozač upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje te da automobil nema odgovarajuće registarske tablice. Također je utvrđeno da vozač ima veći iznos neplaćenih kazni evidentiranih u Registru novčanih kazni.

Dan kasnije, 26. novembra, policija je u Sarajevskoj ulici u Gradačcu kontrolisala vozila Ford i Renault. Provjerama je utvrđeno da i njihovi vozači imaju veći iznos neplaćenih kazni zbog više prekršaja iz oblasti saobraćaja.

Sva tri vozila su privremeno oduzeta. Protiv vozača Passata bit će podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Općinskom sudu u Tuzli, dok će protiv vozača Forda i Renaulta biti poduzete zakonom propisane mjere i radnje.

Informaciju je saopćila Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.