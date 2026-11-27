U Tuzli i Gradačcu privremeno su oduzeta vozila trojici vozača koji imaju veći iznos neplaćenih novčanih kazni zbog višestrukih saobraćajnih prekršaja.

Policijski službenici Policijske stanice Zapad u srijedu su u ulici Nikole Tesle u Tuzli zaustavili automobil marke Passat. Kontrolom je utvrđeno da je vozač upravljao automobilom prije sticanja prava na upravljanje, da vozilo nije imalo odgovarajuće registarske tablice te da vozač ima veći iznos neplaćenih kazni.

Protiv vozača će Općinskom sudu u Tuzli biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Oduzeta vozila i u Gradačcu

Policijski službenici Policijske stanice Gradačac jučer su u Sarajevskoj ulici zaustavili i kontrolisali automobile marke Ford i Renault.

Provjerama je utvrđeno da oba vozača imaju veći iznos neplaćenih novčanih kazni zbog ranije počinjenih saobraćajnih prekršaja.

Automobili su privremeno oduzeti, a protiv vozača će biti poduzete zakonom propisane mjere i radnje, saopćeno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.