Isplata penzija za novembar u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u petak, 4. decembra, saopćeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Novembarsku penziju primit će ukupno 474.004 korisnika, a za tu namjenu osigurano je oko 366,2 miliona KM.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok najviša iznosi 3.461,14 KM.

Prosječna samostalna penzija za novembar iznosi 886,65 KM.

Isplata penzija prema novim pravilima

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili nakon 1. januara 2026. godine visina najniže penzije zavisi od dužine penzijskog staža, a osnovica za njen obračun iznosi 752,03 KM.

Korisnicima s manje od 20 godina penzijskog staža najniža penzija iznosi 451,22 KM, dok za one s najmanje 20, a manje od 25 godina staža iznosi 488,82 KM.

Za korisnike koji imaju najmanje 25, a manje od 30 godina staža najniža penzija iznosi 526,42 KM, dok za one s najmanje 30, a manje od 35 godina staža iznosi 564,02 KM.

Penzionerima s najmanje 35, a manje od 40 godina staža najniža penzija iznosi 639,23 KM, dok za korisnike s 40 i više godina penzijskog staža iznosi 714,43 KM.

Iznosi invalidskih i porodičnih penzija

Najniža invalidska i porodična penzija iza aktivnog osiguranika, prema propisima koji se primjenjuju od početka ove godine, iznose po 676,83 KM.

Zagarantovana penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja iznosi 874,62 KM.

Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili prema posebnim propisima iz oblasti boračke zaštite iznosi 692,23 KM.

Isplata penzija bit će izvršena putem Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine.