U Kalesiji je uhapšen 45-godišnji D. J. nakon što su policijski službenici tokom pretresa pronašli materije za koje se sumnja da su opojne droge, novac i mobilne telefone.

Pretres kuće, pomoćnih objekata i vozila izvršen je u četvrtak, po naredbi Općinskog suda u Kalesiji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Policijski službenici pronašli su i oduzeli određenu količinu materija koje izgledom asociraju na amfetamin i kanabis, 1.420 KM u različitim apoenima i valutama, tri mobilna telefona te druge predmete koji se mogu dovesti u vezu sa zloupotrebom opojnih droga.

Iz Uprave policije MUP-a TK saopćeno je da će oduzete materije biti predmet vještačenja.

Policijska akcija u Kalesiji provedena je u okviru kontinuiranih aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će biti predat Kantonalnom tužilaštvu TK zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.