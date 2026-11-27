Krađa nakita u Banovićima, počinjena 24. novembra u jednoj zlatarskoj radnji, rasvijetljena je, a policija je identifikovala osobu koja se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelom, saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Operativnim radom službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Banovići utvrdili su da postoji osnov sumnje da je krađu počinio A. D. (1980) iz Živinica.

Nad osumnjičenim je istog dana izvršena kriminalistička obrada zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađe iz člana 286. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćeno je da je otuđeni zlatni nakit vraćen vlasniku.

Protiv osumnjičenog će, nakon dokumentovanja predmeta, u redovnoj proceduri biti podnesen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.