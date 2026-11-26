Glavnom i odgovornom uredniku televizije Informer Draganu J. Vučićeviću određen je pritvor u trajanju do 30 dana, nakon što je saslušan pred nadležnim sudom u Beogradu, prenose mediji iz Srbije.

Vučićević je tokom saslušanja iznio svoju odbranu i negirao krivicu za djela koja mu se stavljaju na teret. Njegovi advokati zatražili su da bude pušten na slobodu, dok je tužilaštvo predložilo određivanje pritvora zbog procjene da postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela.

Urednik Informera uhapšen je u srijedu u Beogradu, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva. Prema nezvaničnim informacijama portala Nova.rs, sumnjiči se za izazivanje panike i nereda u produženom trajanju, kao i ometanje pravde.

Hapšenje je uslijedilo nakon što je Regulatorno tijelo za elektronske medije (REM) u proteklim sedmicama izreklo više sankcija televiziji Informer. Među njima je i sedmodnevna zabrana emitovanja informativnog programa, donesena 4. novembra.

Vučićević je i ranije bio u sukobu sa zakonom. U aprilu 2023. godine započeo je izdržavanje šestomjesečne zatvorske kazne, nakon što je odbio platiti novčanu kaznu zbog uvreda upućenih novinaru Jugoslavu Ćosiću.