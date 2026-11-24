Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK jučer su u Tuzli uhapsili N. E. (1990), nakon što je prilikom pretresa pronađeno oko pola kilograma biljne materije koja izgledom asocira na kanabis.

Pretres stambenog objekta i osumnjičene osobe izvršen je po naredbi Općinskog suda u Tuzli, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku.

Osim materije koja asocira na kanabis, policija je pronašla i privremeno oduzela mobilni telefon, drobilicu, digitalnu vagu za precizno mjerenje i druge predmete koji se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga.

Oduzeta biljna materija bit će predmet vještačenja.

N. E. će nakon kriminalističke obrade biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.