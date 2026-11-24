Uhapšeni Naser Orić i Nikolina Šljivić – Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz podršku drugih policijskih agencija, od jutros provode opsežnu operativnu akciju na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Akcija je usmjerena na osobe za koje se sumnja da su pomagale u skrivanju odbjeglog Đorđa Ždrala.

Iz SIPA-e je potvrđeno da su uhapšeni Naser Orić na području Olova i Nikolina Šljivić u Istočnom Sarajevu. Orić je ratni komandant iz Srebrenice, dok je Šljivić bivša zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Glasnogovornica SIPA-e Jelena Miovčić potvrdila je da se pretresi provode na više lokacija u Federaciji BiH i Republici Srpskoj te da je istragom obuhvaćeno više osoba.

Pretresi na više lokacija

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopćilo je da provodi operativnu akciju „EMISAR“, usmjerenu na razbijanje organizovane kriminalne grupe, te da je do sada pet osoba lišeno slobode.

U okviru akcije obavljaju se pretresi na više lokacija na području Republike Srpske i Federacije BiH, uključujući i lokacije u vlasništvu Đorđa Ždrala, za kojim policijski službenici MUP-a RS-a aktivno tragaju.

Podršku u realizaciji akcije pruža i SIPA, kroz aktivnosti koje se provode na području Federacije BiH.

Kako je saopćeno iz MUP-a RS-a, aktivnosti se provode s ciljem otkrivanja i dokumentovanja krivičnog djela „Izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja“, u vezi s krivičnim djelom „Sprečavanje dokazivanja“, a sve u vezi s pokušajem izvršenja krivičnog djela „Teško ubistvo“.

Sve aktivnosti realizuju se pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Više informacija o rezultatima akcije, kako je najavljeno iz MUP-a RS-a, bit će saopćeno nakon okončanja operativnih aktivnosti.