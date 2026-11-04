Akcija SIPA-e u Sarajevu: Pretresi na šest lokacija zbog sumnje na trgovinu drogom

Ali Huremović
Akcija SIPA-e u Sarajevu: Pretresi na šest lokacija zbog sumnje na trgovinu drogom
Foto: SIPA (Ilustracija)

Akcija SIPA-e pod nazivom „BIG“ započela je danas na području Sarajeva, gdje policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu obavljaju pretrese na šest lokacija zbog sumnje na počinjenje više krivičnih djela.

Pretresi se provode po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, a aktivnosti su usmjerene na prikupljanje dokaza u vezi s krivičnim djelima nedopuštene trgovine te neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, propisanim Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Akcija SIPA-e provodi se pod nadzorom Tužilaštva BiH

Operativna akcija „BIG“ realizuje se pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, uz saradnju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Iz SIPA-e je potvrđeno da su pretresi započeli danas, 4. novembra, ali za sada nisu saopćene informacije o eventualnim hapšenjima niti o predmetima koji su pronađeni tokom pretresa.

pročitajte i ovo

Vijesti

SIPA odgovorila na optužbe: Ćulum ne odlučuje ko ide u penziju,...

Vijesti

Pretresi širom Tuzlanskog kantona: Oduzeti oružje, sumnjiva droga i novac

BiH

Krijumčarenje migranata: SIPA uhapsila tri osobe u Kladnju i Sarajevu

BiH

SIPA uhapsila četiri osobe zbog krijumčarenja migranata

Vijesti

Tužilaštvo BiH odustalo od istrage protiv Darka Ćuluma

Vijesti

Akcija „Silence“: SIPA provodi pretrese na četiri lokacije zbog sumnje na...

Vijesti

Budžet Grada Tuzle za 2027. godinu: Prijedlozi se mogu dostaviti do 17. novembra

Vijesti

U Tuzlanskom kantonu potpisan Protokol o postupanju u slučajevima silovanja

BiH

BiH i Turska jačaju saradnju u zdravstvu: Fokus na savremenim medicinskim tehnologijama

Vijesti

Apel za pomoć: Nadja iz Tuzle ima tek mjesec dana i treba 50.000 KM za liječenje

Tuzla i TK

Slučaj Inele Selimović: Odbrana policajaca traži nove svjedoke i dokumentaciju o prijavljenom nasilju

Učitati više